Фигурантов по делу ОПГ проверят на причастность к отравлению 44 человек на Урале

В Екатеринбурге фигурантов по делу этнической группировки, выходцев из Азербайджана, подозревают в поставках контрафактного алкоголя, сообщили источники «Ъ». В результате употребления напитков осенью 2021 года в Екатеринбурге отравление получил 51 человек, из которых 44 потом скончались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В августе 2023 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор в отношении преступной группы, которая занималась незаконным приобретением суррогатного алкоголя, хранением и сбытом с лета 2020 года по осень 2021 года, торговля шла на Ботаническом рынке. В сентябре 2021 года в оборот попала партия спиртного с метанолом, опасным для жизни и здоровья людей. Содержание вещества в продукции превышало норму в 0,05%. Шести подсудимым были назначены реальные сроки лишения свободы — от пяти с половиной до шести с половиной лет исправительной колонии общего режима.

Напомним, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в отношении участников преступной группы в центральный аппарат ведомства. Ранее задержаны были шесть граждан России. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Мазахиру, Акифу и Аязу Сафаровым. Для Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Бакира Сафарова срок задержания продлен.

Следствие считает задержанных выходцев из Азербайджана участниками этнической преступной группировки, совершившей несколько убийств и покушений. По данным следствия, группа причастна к убийству бизнесмена Юнуса Пашаева в 2001 году, который продавал одежду в рыночном комплексе «Таганский ряд». В 2010 году покушались на Фехруза Ширинова, а в 2011 году убили Икрама Гаджиева. Мотивом этих преступлений был раздел сфер влияния в бизнесе. После задержания скончались братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, которых считали владельцами кафе «Каспий» — по данным СКР, смерть одного из фигурантов наступила из-за сердечной недостаточности.

Ирина Пичурина