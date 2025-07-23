В июне доля выдачи рыночной ипотеки в России выросла до максимума с февраля

В июне 2025 года доля рыночной ипотеки в общем объеме выданных кредитов достигла 38% — максимума с февраля, сообщает ОКБ. Однако в целом за год показатель остается на уровне 35–37%, что ниже значений 2024 года, когда он превышал 50%.

Рост связан со снижением ставок: по данным «Дом.РФ», средняя ставка на новостройки упала с начала года на 4,52 п.п. — до 24,5%. «Возможно, заемщики ожидают дальнейшего снижения и рефинансирования», — отмечает зампред правления «Дом.РФ» Алексей Косяков.

Тем не менее высокие ставки сдерживают спрос. В июне рыночная ипотека составила лишь 57 млрд руб. против 232 млрд руб. по льготным программам. В Сбербанке ее доля не превышает 16%.

Спрос на рыночные программы поддерживается за счет состоятельных клиентов, а также перевода рассрочки в ипотеку. Однако эксперты не ждут резкого роста сегмента до снижения ставок до 12–15%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Ипотека-трансформер».