Госдума приняла закон о приостановке связи абонентов с арестованными счетами

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о приостановке оказания услуг связи абонента, на счета которого наложен арест. Решение утверждено на пленарном заседании.

Теперь операторам необходимо временно блокировать возврат платежей за услуги связи, если есть подозрение, что их используют в преступных целях. Закон вступит в силу 1 сентября.

Меры согласуются с другим законопроектом. Тот предполагает блокировку банковских счетов и электронных средств при подозрении в совершении преступлений. Блокировка возможна на срок до десяти дней без судебного постановления.