Скончался депутат Госдумы от Липецкой области Михаил Тарасенко

Депутат Госдумы от Липецкой области Михаил Тарасенко («Единая Россия») скончался в возрасте 77 лет. Об этом на заседании сообщил спикер Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Тарасенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Тарасенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал в своем Telegram-канале, что господин Тарасенко умер из-за продолжительной болезни.

«Имя Михаила Васильевича неразрывно связано с развитием металлургической отрасли — в том числе и в нашем регионе. На любой должности он всегда оставался верен своим принципам: поддержке труда, социальной справедливости, уважению к людям, которые строят, производят, создают»,— написал в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Михаил Тарасенко родился в 1947 году в Таганроге. Окончил Всероссийский заочный политехнический институт по специальности инженера-металлурга, а также Академию общественных наук при ЦК КПСС. Имел степень кандидата экономических наук. Признан заслуженным металлургом РФ. С 1996 по 2012 год занимал должность председателя Горно-металлургического профсоюза России. С 2007 года был депутатом Госдумы V, VI и VII созывов. В последний раз избирался в 2021 году от Липецкой области.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова