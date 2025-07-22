Орешкин назвал умирающими европейские экономики

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что экономика европейских стран идет на спад и мало какие страны могут конкурировать с Россией по количеству возможностей. Такое мнение он высказал на форуме «Территория смыслов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Европейский рынок, европейские экономики — это умирающие экономики. Экономика Германии находится какой год уже подряд в стагнации»,— сказал господин Орешкин (цитата по ТАСС).

По его мнению, с Россией по количеству возможностей может сравниться Индия. Однако из-за особенностей менталитета в стране сложно «проявить себя», считает Максим Орешкин.

По данным Международного валютного фонда, в 2024 году Германия заняла 19 место по ВВП на душу населения с $54,99 тыс. Великобритания на 20 месте с $52,65 тыс., Франция — на 24 месте с $46,2 тыс. Россия занимает в списке 71 строчку с $14,79 тыс., Индия — 143 место с $2,71 тыс. на душу населения.