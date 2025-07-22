Госдума приняла законы о повышении пошлин для водителей и мигрантов с 1 сентября

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки о введении новых государственных пошлин и повышении действующих. Поправки в Налоговый кодекс преимущественно касаются автомобилистов и иностранцев.

Один законопроект предполагает, что с 1 сентября 2025 года стоимость водительских прав будет увеличена с 2–3 тыс. до 4–6 тыс. руб., регистрация автомобиля с выдачей номеров — с 2 тыс. до 3 тыс. руб. Плата за получение ПТС в проекте увеличена с 800 до 1,2 тыс. руб., международных водительских прав — с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. руб. Регистрация машины с выдачей номеров обойдется в 3 тыс. руб. вместо нынешних 2 тыс. руб.

Этими же поправками вводится 500-рублевая пошлина за постановку на учет иностранцев по месту пребывания. Сейчас эта процедура бесплатна. Госпошлина за регистрацию иностранца по месту жительства повысится с 430 до 1 тыс. руб.

Другой проект вводит пошлину за выдачу или переоформление патента для мигрантов, она составит 4,2 тыс. руб. Столько же будет стоить пошлина за продление срока действия патента.

Оба проекта были внесены на рассмотрение правительством 7 июля. В первом чтении поправки приняли 15 июля.

Полина Мотызлевская