В Дагестане в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе иностранная гражданка, стали жертвами ДТП, которое произошло утром во вторник в Тарумовском районе Дагестана.

По сообщению республиканского МВД, около восьми часов утра на 247-м километре федеральной автодороги «Кавказ» 39-летняя гражданка Казахстана, управляя автомобилем Chery Tiggo 8 Pro, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с машиной «Лада-Ларгус», за рулем которой находился 39-летний житель Удмуртии.

На месте ДТП погибли оба водителя, а также дети четырех и шести лет, находившиеся в салоне «Ларгуса».

Травмы получили трое пассажиров «Ларгуса», женщина 33 лет и дети восьми и четырех лет, а также 15-летний пассажир Chery. Трое из них были транспортированы медицинским вертолетом в Махачкалу и госпитализированы в республиканские стационары, сообщил местный минздрав.

Юлия Рыбина, Махачкала