Госдума приняла закон о бесплатном проезде силовых структур по платным дорогам

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому транспортные средства силовых структур получают право на бесплатный проезд по платным дорогам.

Проект поправок в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» подготовили в мае 2024 года депутаты «Единой России» Александр Хинштейн (ныне — врио губернатора Курской области) и Василий Пискарев. Первоначально планировалось, что бесплатный проезд будет у машин вооруженных сил РФ, Росгвардии и ФСБ. Ко второму чтению в льготный список по просьбе правительства добавили машины ФСО, прокуратуры, фельдъегерской службы и отдельных подразделений администрации президента.

Платные дороги силовым службам нужны для «оперативного прибытия» на место правонарушения или преступления, а также для задержания преступников, говорится в пояснительных материалах к законопроекту. Там также сказано, что поправки являются «особенно актуальными» в период проведения специальной военной операции и защиты граждан от террористических актов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мигалки поддержат штрафами и освободят от платы».

Полина Мотызлевская