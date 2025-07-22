Возбуждено дело по факту смертельного ДТП по вине зампреда правительства Забайкалья
И. о. заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров стал фигурантом уголовного дела. СКР по Забайкальскому краю возбудило дело после смертельного ДТП в Забайкалье с его участием по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
«По данным следствия, в ночь с 21 на 22 июля на федеральной дороге Иркутск—Чита водитель автомобиля "Мерседес-Бенц" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с машиной "Тойота-Филдер". В результате ДТП при оказании помощи в больнице скончалась женщина 1978 года рождения, пассажир автомобиля "Тойота"»,— отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
О происшествии со ссылкой на источники ранее сообщали региональные СМИ. После официальной публикации регионального СКР в Telegram-канале чиновника появилась публикация с комментариями о случившемся. «Вместе с супругой и детьми возвращались в Читу. Ввиду плохой дорожной обстановки наехал на неровности, отчего машину выбросило на встречную полосу. Управление пытался восстановить, чтобы вернуться на свою полосу. Определение степени участия каждого лица и все обстоятельства — за соответствующими компетентными органами. С себя ответственности ни в коем случае не снимаю»,— написал и.о. зампреда правительства Забайкалья. Алексей Гончаров выразил соболезнования семье погибшей и заявил о готовности оказать помощь.