Депутат Госдумы РФ выдвинут в депутаты окружного совета в Красноярском крае

В Красноярском крае депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин возглавил партсписок кандидатов от «Единой России» (ЕР) в депутаты канского окружного совета первого созыва. Кандидаты партсписка занесены в базу ГАС «Выборы».

Всего в партсписке 19 человек. Две строчки за господином Швыткиным занимают депутаты горсовета Канска: директор поддержки центра общественных инициатив «Луч» Олег Ликонцев и учитель английского языка Ирина Авдошкевич. Кандидаты от ЕР пока не зарегистрированы.

Выборы канского окружного совета стали необходимы в результате реформы местного самоуправления в Красноярском крае. Был создан Канский муниципальный округ, в состав которого вошли город Канск и Канский район. В окружной совет 14 сентября будут избраны 35 депутатов, из которых 15 — по партспискам, 20 — в одномандатных округах.

Валерий Лавский