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В Ульяновской области расследуют вспышку кишечной инфекции в детском лагере

Роспотребнадзор совместно с чиновниками начал проверку в связи с ухудшением самочувствия у детей, отдыхающих в лагере «Смарт» в Ульяновской области. Об этом сообщает региональное министерство просвещения и воспитания.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в понедельник, 21 июля. У пятерых детей, предположительно, выявлены симптомы острой кишечной инфекции.

Несовершеннолетние изолированы и находятся под наблюдением медиков. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Других случаев ухудшения здоровья среди отдыхающих не зафиксировано.

Специалисты взяли пробы и анализы. Устанавливаются причины происшествия.

Георгий Портнов