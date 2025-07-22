В Ульяновской области расследуют вспышку кишечной инфекции в детском лагере

Роспотребнадзор совместно с чиновниками начал проверку в связи с ухудшением самочувствия у детей, отдыхающих в лагере «Смарт» в Ульяновской области. Об этом сообщает региональное министерство просвещения и воспитания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в понедельник, 21 июля. У пятерых детей, предположительно, выявлены симптомы острой кишечной инфекции.

Несовершеннолетние изолированы и находятся под наблюдением медиков. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Других случаев ухудшения здоровья среди отдыхающих не зафиксировано.

Специалисты взяли пробы и анализы. Устанавливаются причины происшествия.

Георгий Портнов