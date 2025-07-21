Ульяновское предприятие попало под новые санкции Евросоюза

Евросоюз расширил перечень персональных антироссийских санкций. В числе включенных в черный список значится Ульяновский станкостроительный завод, сообщается в официальном журнале ЕС.

В постановлении Совета ЕС о введении 18-го пакета антироссийских санкций отмечается 41 юридическое лицо, 18 из которых зарегистрированы в третьих странах.

Ульяновский станкостроительный завод был открыт в 2015 году, его производственная мощность составляла около 1,2 тысячи станков в год. 14 марта 2022 года наблюдательный совет и исполнительный совет DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT сделали официальное заявление о том, что концерн прекращает в России деловую активность, торговую и сервисную деятельность, «а также производство в Ульяновске». С тех пор завод не работал, специалисты были трудоустроены на других предприятиях города. Завод был законсервирован, оборудование сохранилось. Инвестор делал попытку его вывезти, но ему это не позволили.

Как ранее сообщал «Ъ», 19 февраля текущего года указом президента РФ Владимира Путина ООО «Ульяновский станкостроительный завод» (100% долей, принадлежащих немецкой компании «Гильдемайстер Бетайлигунген ГМБХ») было передано во временное управление Росимущества.

Андрей Сазонов