На Ставрополье продают спиртовой завод за 262 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Казачье» Мария Брагина объявила о продаже имущества компании, занимавшейся производством пищевого спирта на Ставрополье, на торгах за 262,6 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Единый лот включает производственное оборудование и недвижимость в селе Гражданское Минераловодского округа Ставропольского края. В состав имущества входят 19 бродильных аппаратов, осахариватель объемом 18 кубических метров, пылегазоочистная установка, сушильный аппарат для дисперсных материалов и другое технологическое оборудование.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Казачье» зарегистрировано в 2003 году в Республике Карачаево-Черкессия (Черкесск). Компания занимается производством пищевого спирта. Уставный капитал — 56 млн руб. Убыток предприятия за 2024 год составил 531,3 млн руб. Учредителями компании в равных долях являются Ольга Колесник и Оксана Мельник.

К продаже также выставлены 26 зданий и сооружений общей площадью более 15 тыс. кв. м. Среди них здания бродильного и варочного отделений, спиртохранилище, зерносклады, котельная и административные помещения. Дополнительно в лот включены производственный корпус по переработке послеспиртовой барды площадью 3 тыс. кв. м и двухкомнатная квартира.

В составе активов числятся права аренды на шесть земельных участков общей площадью более 140 тыс. кв. м под производственные цели. Также продаются два автомобиля LADA и ГАЗ, офисная мебель и объект незавершенного строительства степенью готовности 7%.

Подведение итогов торгов назначено на 14 августа 2025 года.

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики признал ООО «Казачье» банкротом в декабре 2024 года. Инициатором банкротства предприятия выступило УФНС по КЧР. Заявление обосновано наличием задолженности компании по уплате обязательных платежей в размере 82,7 млн руб., из которых: 62,5 млн руб. — основной долг, 20,1 руб. – пени.

Тат Гаспарян