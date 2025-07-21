Дональд Трамп зрит в коренных

Дональд Трамп, в последнее время много говорящий о спорте, очень настойчиво порекомендовал двум американским командам — «Вашингтон Коммандерс» и «Кливленд Гардианс» — сменить названия. Обе совсем недавно провели ребрендинг, избавившись от символики, якобы высмеивавшей коренные народы США. Теперь президент страны желает, чтобы эти изменения были аннулированы. Столичной команде он даже угрожает срывом сделки по строительству нового стадиона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп на церемонии с подбрасыванием монеты перед началом футбольного матча между армейским и военно-морским колледжами в Филадельфии, 14 декабря 2019 года

Фото: Jacquelyn Martin / AP Дональд Трамп на церемонии с подбрасыванием монеты перед началом футбольного матча между армейским и военно-морским колледжами в Филадельфии, 14 декабря 2019 года

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Центральной околоспортивной темой дня в американских СМИ стали свежие заявления президента США Дональда Трампа. Глава государства с присущей ему категоричностью заявил, что сразу две франшизы (одна бейсбольная и одна по американскому футболу) должны без промедлений вернуть старые названия. «Команде ‘‘Вашингтон Как-их-там’’ следует СЕЙЧАС ЖЕ сменить имя на ‘‘Вашингтон Редскинс’’. То же самое касается ‘‘Кливленд Индианс’’ (актуальное название — ‘‘Гардианс’’.— “Ъ”), одной из первых бейсбольных команд страны с насыщенной историей. Наши великие индейцы хотят, чтобы это случилось. Их систематически лишают их наследия»,— написал он в социальной сети Truth Social.

Клубы сменили названия совсем недавно — в начале нынешнего десятилетия. Подтолкнула их к этому долгая общественная дискуссия, вылившаяся в жалобы и петиции.

Вашингтонская команда по американскому футболу избавилась от названия «Редскинс» («краснокожие») и соответствующей символики в 2020 году под давлением новой волны борьбы с расизмом, известной как Black Lives Matter, развернувшейся после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Слово «redskin», практически в любом словаре английского языка имеющее помету «оскорбительное», оставалось официальным именем клуба с 1933 года. Это обстоятельство, если верить опросам, еще в начале XXI века практически никого не обижало. В 2004 году Центр Анненберга выяснил, что название не задевает чувств 90% представителей коренного населения США. Однако в последующие десятилетия ситуация сильно изменилась. Чаще стали организовывать протестные акции у арены. В середине 2010-х упоминать наименование «Редскинс» в редакционных текстах демонстративно отказалась одна из крупнейших газет страны — The Washington Post. А к 2020 году выяснилось, что коренные американцы все же по большей части против такого нейминга.

Похожим образом обошлись и с бейсбольной командой из Кливленда (штат Огайо), которая больше века — с 1915 по 2021 год — называлась «Индианс». Спусковым крючком для смены имени и здесь стало движение Black Lives Matter, хотя от знаменитого маскота, Вождя Ваху (Chief Wahoo), «Кливленду» пришлось отказаться за пару лет до этого. На самом деле борьба за «ликвидацию» Вождя шла десятилетиями. Многие исследователи и общественные организации считали его вредной карикатурой, популяризирующей негативные стереотипы об индейцах. В местной прессе над такой постановкой вопроса насмехались, поражаясь, как существование талисмана может изменить мнение людей о целой этнической группе, но в итоге это не помогло. Вождь Ваху, в той или иной ипостаси существовавший как символ команды с 1930-х годов, оказался под запретом.

По мнению Дональда Трампа, решение отказаться от «наследия», принятое спортивными функционерами, навредило в том числе и им самим.

Так, глава государства уколол президента «Кливленд Гардианс» Мэтта Долана: дескать, тот, будучи человеком, «очень вовлеченным в политику», проиграл на трех выборах подряд «из-за этой смехотворной смены названия команды». Продолжая же тему «Вашингтон Коммандерс», господин Трамп решил перейти к шантажу. Он пригрозил руководству клуба срывом соглашения о строительстве нового 65-тысячного стадиона в округе Колумбия (сейчас команда играет 15 километрами западнее, формально ее стадион располагается в штате Мэриленд).

В организациях по-разному отнеслись к словам главы государства. Президент «Кливленд Гардианс» Крис Антонетти заявил, что «понимает разные взгляды на решение, принятое несколько лет назад», но «теперь клуб сосредоточен на будущем, а не на разговорах о прошлом названии». В «Вашингтон Коммандерс» публично не отреагировали на комментарий Дональда Трампа.

Так или иначе, высказывания президента ненадолго раздуют и так до конца не утихшие еще споры.

Ведь в реальности смена названий не избавила обе франшизы от недовольства отдельных групп болельщиков и бесконечных спекуляций о смене имиджа. В феврале после вылета «Вашингтона» из play-off Национальной футбольной лиги его владельцу Джошу Харрису в очередной раз пришлось защищать не слишком популярное и не слишком звучное название «Коммандерс». Он отметил, что новое имя «стало что-то значить внутри клуба» и менять его никто не собирается.

Роман Левищев