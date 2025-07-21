В Бангладеш 19 человек погибли, 150 пострадали при падении самолета на школу

В столице Бангладеш произошло крушение учебного самолета ВВС страны. Он упал на территории кампуса, где расположены школа и колледж. На данный момент подтверждена гибель не менее 19 человек, включая пилота. Пострадали не менее 150 человек, сообщает местное издание Daily Sun.

По данных местных властей, порядка 70 пострадавших с тяжелыми травмами, преимущественно ожогами, доставлены в больницы Дакки. Большая часть пациентов — учащиеся в возрасте от 9 до 18 лет. Многие в критическом состоянии.

Самолет упал у входа в двухэтажный учебный корпус. На тот момент занятия были завершены, но в помещениях оставалось много людей. Сразу после падения самолет загорелся, огонь перекинулся на здание. По сообщениям СМИ, крушение потерпел китайский многоцелевой истребитель Chengdu J-7 в экспортной модификации F-7.