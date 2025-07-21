Песков: Россия хочет уважения к русским в Азербайджане

Законопослушные выходцы из Азербайджана пользуются в России «заслуженным уважением», и для Москвы важно, чтобы и к русским в кавказской стране относились так же. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Пескова, «в России живет очень большая азербайджанская диаспора», в которой «практически все представители... — наши законопослушные граждане». Но те, «которые нарушают законы, преследуются по закону».

«Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских»,— подчеркнул пресс-секретарь.

Дмитрий Песков добавил, что сейчас в отношениях России и Азербайджана продолжается непростой период, но в Москве надеются, «что этот период пройдет».

В конце прошлой недели азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил о намерении подать к России иск в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета AZAL в декабре 2024 года. Также он посоветовал Украине «не соглашаться на оккупацию».

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