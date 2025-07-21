Песков допустил, что Путин и Трамп могут провести встречу в Китае в сентябре

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае в сентябре возможна, если американский лидер туда приедет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы готовимся к поездке в Пекин. Она действительно есть в повестке у главы государства. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже туда собирается в Пекин,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос журналиста. — Если так случится, что он тоже там окажется, то тоже нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи».

Ранее газета The Times со ссылкой на источники писала, что в начале сентября президенты России Владимир Путин, США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести совместную встречу в Пекине. По информации издания, она может совпасть с празднованием 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Владимир Путин уже подтвердил визит в Китай, его переговоры с Си Цзиньпином назначены на 2 сентября.

Анастасия Домбицкая