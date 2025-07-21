Песков заявил о противоположных позициях России и Украины в меморандумах

России и Украине предстоит большая дипломатическая работа по согласованию позиций по мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос «Ъ». По его словам, в текущих проектах меморандумов России и Украины изложены диаметрально противоположные взгляды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Утром в понедельник агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что третий раунд российско-украинских переговоров состоится в конце текущей недели. До этого в турецкой версии издания Independent появилась информация, что делегации России и Украины планируют встретиться в Стамбуле 23 или 24 июля.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести третий раунд переговоров на следующей неделе. В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, украинский лидер отметил, что переговорную динамику надо увеличивать. Он также призвал организовать личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Источники ТАСС и «Интерфакс» подтвердили, что российская переговорная группа получила предложение от Украины.

Прямые переговоры России и Украины прошли два раза в этом году: 16 мая и 2 июня. Стороны договорились об обменах военнопленными. 15 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет предложений Украины о дате следующих переговоров. Он говорил, что Россия готова продолжить диалог после 22 июня.

Анастасия Домбицкая