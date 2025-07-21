Песков: Москва будет ждать вердиктов в случае суда с Баку из-за крушения Embraer

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о намерении инициировать судебное разбирательство из-за крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение, это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Ильхам Алиев заявил, что Генпрокуратура отправляет в Следственный комитет России запросы, но получает лишь формальное «следствие продолжается». Он также напомнил о требовании к властям РФ выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе.

25 декабря 2024 года самолет Embraer-190 совершал перелет из Баку в Грозный. Лайнер упал в районе казахстанского Актау. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. Погибли 38 человек. В предварительном отчете Минтранса Казахстана говорилось о неких двух ударах, после которых самолет начал терять высоту. Ильхам Алиев сообщал о внешнем воздействии на самолет. Владимир Путин проносил извинения, что инцидент «произошел в воздушном пространстве России».