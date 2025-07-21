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Коммерсантъ FM
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Песков: Москва будет ждать вердиктов в случае суда с Баку из-за крушения Embraer

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о намерении инициировать судебное разбирательство из-за крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение, это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

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Ильхам Алиев заявил, что Генпрокуратура отправляет в Следственный комитет России запросы, но получает лишь формальное «следствие продолжается». Он также напомнил о требовании к властям РФ выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе.

25 декабря 2024 года самолет Embraer-190 совершал перелет из Баку в Грозный. Лайнер упал в районе казахстанского Актау. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. Погибли 38 человек. В предварительном отчете Минтранса Казахстана говорилось о неких двух ударах, после которых самолет начал терять высоту. Ильхам Алиев сообщал о внешнем воздействии на самолет. Владимир Путин проносил извинения, что инцидент «произошел в воздушном пространстве России».

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