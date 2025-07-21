Кремль надеется, что сложный период в отношениях России и Азербайджана пройдет

У отношений Москвы и Баку есть «прочная основа», «есть совпадение интересов», но сейчас идет сложный период, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что «этот период пройдет».

Господин Песков отметил, что сотрудничество двух стран, «основанное на взаимном уважении», приносит взаимную выгоду. «Но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас — один из таких периодов»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошлой неделе заявил о намерении подать к России иск в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета AZAL в декабре прошлого года, а также посоветовал Украине «не соглашаться на оккупацию». На фоне резкого обострения отношений с Москвой Баку приглашает Дональда Трампа к посредничеству в переговорах с Арменией и заявляет об «огромном потенциале упрочения партнерских отношений» с США.

Подробности — в материале «Ъ» «Шушинское обострение».