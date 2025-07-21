В Бангладеш учебный самолет упал на территорию колледжа

Учебный самолет F-7 BGI военно-воздушных сил Бангладеш упал на территорию колледжа в Дакке. В результате один человек погиб на месте, еще один умер в больнице, передает местный портал Prothom Alo.

В общей сложности было госпитализировано 28 человек. Их доставили в Национальный институт ожоговой и пластической хирургии. Руководство больницы заявило, что большинство пострадавших — студенты.

Уточнятся, что самолет упал на крышу столовой. Как передает Reuters, на видеозаписях с места крушения видно, что там произошел крупный пожар. На месте ЧП работают пожарные. Что стало причиной крушения, пока не установлено.