Сенатор Грэм: Трамп введет 100-процентные пошлины для покупателей нефти из РФ

Президент США Дональд Трамп намерен ввести тарифы в 100% против стран, закупающих российскую нефть. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, ранее инициировавший законопроект о новых санкциях против России. По словам господина Грэма, партнерам России придется выбирать между американской экономикой и Россией.

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Фото: Annabelle Gordon / Reuters Линдси Грэм

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

«(Дональд.— "Ъ") Трамп введет тарифы против тех, кто покупает российскую нефть,— сказал сенатор в эфире телеканала Fox News.— Китай, Индия и Бразилия — эти страны покупают около 80% дешевой российской нефти. Президент Трамп введет 100-процентные тарифы против всех этих стран».

«Китай, Индия и Бразилия столкнутся с выбором между американской экономикой и помощью Путину. И я думаю, что они выберут американскую экономику»,— добавил Линдси Грэм.

В конце июня сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил о готовности Трампа поддержать новые санкции против России. Господин Грэм внес законопроект, который предусматривает пошлин в размере 500% на товары из стран, покупающих продукцию из России, но не помогающих Украине. По его мнению, это заставит такие страны, как Китай и Индия, прекратить поддержку России.

Президент США Дональд Трамп пригрозил России «очень суровыми» пошлинами в 100% в прошлый понедельник. Американский лидер заявил, что прибегнет к этой мере, если за 50 дней не будет заключено мирное соглашение по Украине. Он дал понять, что власти США введут вторичные пошлины в 100% и против торговых партнеров РФ.

Подробности — в материале «И ты, Трамп».

Анастасия Домбицкая