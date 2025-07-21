Самый опасный преступник Эквадора экстрадирован в США

Правоохранительные органы Эквадора передали представителям Минюста США эквадорского наркоторговца Хосе Масиаса Вильямара по прозвищу Фито. Он считается самым опасным преступником у себя на родине. В США его обвиняют в контрабанде наркотиков и оружия. Как сообщает CNN, Фито грозит там от десяти лет до пожизненного заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хосе Масиас Вильямар (Фито)

Фото: Ecuadorean Armed Forces / Handout / Reuters Хосе Масиас Вильямар (Фито)

Фото: Ecuadorean Armed Forces / Handout / Reuters

45-летний Фито, бывший водитель такси, в 2020 году возглавил группировку Los Choneros, занимавшуюся убийствами, похищениями людей, вымогательствами, торговлей наркотиками и оружием. Руководить группировкой ему не мешало то, что с 2011 года он отбывал 34-летний срок и находился в тюрьме. Власти Эквадора обвиняют его в угрозах кандидату в президенты Фернандо Вильявисенсио, убитому в августе 2023 года, а также в организации взрыва у дома председателя национального суда, похищениях полицейских и т. д.

В 2024 году наркоторговец бежал из тюрьмы строгого режима в Гуаякиле и год скрывался. После совместного расследования эквадорских и американских правоохранительных ведомств Фито был задержан 25 июня 2025 года. Его обнаружили в бункере, оборудованном под дорогим частным домом в городе Манта.

21 июля он предстанет перед судом в Бруклине.

Алена Миклашевская