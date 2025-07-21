В Домодедово у пассажира из Бахрейна изъяли 37 кг ювелирных изделий

Таможенники в Домодедово пресекли ввоз украшений на сумму более 6,8 млн руб. Незадекларированные товары нашли в багаже мужчины, прибывшего из Бахрейна транзитом через Индию.

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Пассажира остановили в «зеленом» коридоре для проверки. В его багаже находились 3,5 тыс. различных украшений общим весом 37 кг. Пассажир заявил, что вез изделия «в подарок семье и мужчине». Согласно экспертному заключению, изъятые украшения выполнены из серебра 800 пробы со вставками из бриллиантов, берилла, азурита, танзанита, граната, кварца, культивированного жемчуга, бирюзы и природного алмаза, сообщила Федеральная таможенная служба.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). По этой статье виновному грозит лишение свободы на срок до 5 лет или штраф до 1 млн руб.

В июне в аэропорту Сочи таможенники изъяли у 34-летней россиянки ювелирные изделия известных брендов на сумму 32 млн руб. Нарушительница прибыла рейсом из Дубая. Также было возбуждено уголовное дело.