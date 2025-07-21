В МИД Ирана оценили итоги встречи советника Хаменеи с Путиным

В ходе воскресной встречи советник верховного лидера Ирана Али Лариджани передал президенту России Владимиру Путину послание от президента Ирана Масуда Пезешкиана. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи. Переговоры носили конструктивный характер, подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Лариджани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Али Лариджани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Али Лариджани в качестве специального посланника президента передал послание и разъяснил взгляды Исламской Республики Иран по вопросам развития региона, международных проблем и двусторонних отношений»,— сказал иранский дипломат в ходе брифинга.

В ходе переговоров обсуждался широкий круг вопросов, включая двусторонние отношения и события в регионе за последние три-четыре недели. Встреча прошла в конструктивном ключе, подчеркнул господин Багаи.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, собеседники обменялись оценками ситуации на Ближнем Востоке за последний месяц и обсудили ситуацию вокруг ядерной программы.

Владимир Путин принял Али Лариджани в воскресенье, 20 июля, в Москве. В пресс-службе Кремля сообщили, что российская сторона высказала свою позицию по поводу происходящего на Ближнем Востоке. Говорилось о том, что необходимо прибегнуть к политическому урегулированию сложившейся ситуации.

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп пригрозил новыми бомбардировками по Ирану, если власти страны решат восстановить свою ядерную программу. Власти республики заявляют, что страна выйдет из договора о нераспространении ядерного оружия, если на нее продолжат оказывать давления. Там угрожают начать обогащать уран выше уровня 60%.

Анастасия Домбицкая