Трамп пообещал снова атаковать Иран в случае восстановления ядерных объектов

Президент США Дональд Трамп пригрозил властям Ирана снова применить силу в случае возобновления ядерной программы. Он заявил, что американская армия нанесет удары по ядерным объектам, если республика решит их восстановить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

«Все три ядерных объекта в Иране (по которым ранее ударила армия США. — "Ъ") были полностью уничтожены... На их восстановление уйдут годы. Если Иран захочет этим заняться, разумнее начать с нуля в трех новых местах — пока и эти объекты не будут уничтожены»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Сегодня власти Ирана пригрозили выходом из договора о нераспространении ядерного оружия. Представитель комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что если на республику продолжат оказывать санкционное давление, страна начнет обогащать уран выше уровня 60%. Также Тегеран может возобновить производство и экспорт современных центрифуг, заявил он.

Подробности — в материале «Ъ» «Над Ираном опять нависли бомбы».