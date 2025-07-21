Троих чиновников арестовали по делу о коррупции на линиях обороны под Белгородом

Мещанский райсуд Москвы заключил в СИЗО на месяц и 27 дней трех человек по делу о коррупции при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области. Речь идет об Алексее Сошникове, возглавлявшем управление капитального строительства региона (УКС) в 2021–2022 годах, а также руководителе подразделения планово-аналитической работы, сметного нормирования и ценообразования УКС Ларисе Стрелецкой и замначальника одного из отделов Андрее Решетько.

Согласно картотеке дел, всем фигурантам дела вменяется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Суть уголовного дела не известна. По данным «Ъ», следствие ведет следственный департамент МВД России.

Ранее в Белгороде по обвинению в коррупции при строительстве фортификационных сооружений были арестованы замгубернатора Рустэм Зайнуллин и близкие ему предприниматели Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин. Также Генпрокуратура РФ подала иск о взыскании с участников строительства почти 1 млрд руб. Проверка надзора показала, что построенные на границе объекты не соответствовали требованиям оборонной безопасности, а выделенные подрядчикам деньги выводились и тратились на их личные нужды.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ».