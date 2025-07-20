Белгородские фортификации дошли до столицы

В Москве заключены под стражу бывший глава управления капитального строительства Белгородской области (УКС) Алексей Сошников и двое сотрудников этой организации. Им вменяется в вину растрата при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Следствие считает, что чиновники обеспечивали заключение контрактов с недобросовестными подрядчиками и формальную приемку работ. Дело передано в центральный аппарат МВД, поэтому вскоре в столицу будут доставлены находящиеся в СИЗО в Белгороде другие фигуранты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Мещанский райсуд Москвы по ходатайству Следственного департамента МВД арестовал Алексея Сошникова, возглавлявшего управление капитального строительства Белгородской области (УКС) в 2021–2022 годах, а также руководителя подразделения планово-аналитической работы, сметного нормирования и ценообразования УКС Ларису Стрелецкую и замначальника одного из отделов Андрея Решетько. По материалам суда, им инкриминируется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Два собеседника “Ъ” в белгородской региональной власти говорят, что пока им неизвестно, что конкретно вменяется в вину арестованным.

Источник “Ъ” в правоохранительных органах утверждает, что заключение под стражу действующих и бывших должностных лиц произведено в рамках уголовного дела о хищениях и коррупции при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области.

Изначально оно находилось в производстве следователей белгородского УМВД, теперь материалы переданы в центральный аппарат министерства.

Возведение оборонительных сооружений (взводных опорных пунктов, противотанковых пирамид, блиндажей, укреплений для техники, окопов, рвов и др.) проходило в Белгородской области в 2022–2023 годах. На работы из федерального бюджета было выделено почти 20 млрд руб. Минувшей весной губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что собственная проверка властей установила различные нарушения при строительстве на сумму в 109 млн руб., которые местные чиновники вернули в федеральную казну. Подробно суть махинации он не раскрыл, но пообещал, что коррупционерам в рядах местной власти пощады не будет.

По словам собеседника “Ъ” в правоохранительных органах, следствие считает, что должностные лица региона находились в преступном сговоре с недобросовестными подрядчиками, которые работали на строительстве фортификаций.

Чиновники якобы обеспечивали беспрепятственное заключение госконтрактов, увеличение авансов и формальную приемку исполненных работ, за что получали от исполнителей незаконные вознаграждения.

За прошедшее время белгородские следователи и оперативники проделали серьезную работу. В местном СИЗО по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) к сегодняшнему дню оказались замгубернатора Рустэм Зайнуллин и близкие ему предприниматели Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин. В дальнейшем им предстоит переезд в столичные следственные изоляторы. Согласно картотеке дел, вопрос о продлении ареста господину Петрякову Мещанский райсуд Москвы рассмотрит 21 июля.

Параллельно расследованию уголовного дела в Москве идет процесс по взысканию с участников строительства линий обороны порядка 1 млрд руб. Генпрокуратура РФ инициировала его по результатам собственной проверки, которая показала, что вице-губернатор Рустэм Зайнуллин и бывший глава УКС Алексей Сошников задействовали служебные полномочия для личного обогащения.

По данным надзора, они привлекли к работам близких предпринимателей, которые отчисляли им часть полученных денег, направлявшихся на личные нужды, а не на строительство заграждений.

Ранее в УКС заявляли, что ведомство оказывает помощь всем проверяющим организациям, а в случае выявления нарушений меры по их исправлению будут приниматься «максимально оперативно и в рамках действующего законодательства». «Что касается контрактов,— подчеркивали в управлении,— то они либо полностью исполнены, причем в соответствии с тактико-техническими заданиями Министерства обороны и приняты еще в 2023 году, то есть эксплуатируются Министерством обороны более двух лет, либо находятся в стадии исполнения. Нарекания от Минобороны не поступали».

Сергей Толмачев, Воронеж