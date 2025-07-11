С организаторов строительства белгородской линии обороны потребовали 1 млрд

Генпрокуратура РФ потребовала взыскать с организаторов строительства защитных сооружений на границе Белгородской области с Украиной почти 1 млрд руб. в доход государства. Соответствующий иск поступил в Останкинский райсуд Москвы на этой неделе. Как стало известно «Ъ» из материалов дела, ответчиками в частности выступают обвиняемый в хищениях вице-губернатор Рустэм Зайнуллин и ряд коммерсантов, которым коррупционным путем достались 26 контрактов на соответствующие работы на 924,8 млн руб. в сумме. При этом построенные ими объекты не соответствовали требованиям оборонной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самым высокопоставленным ответчиком в деле является вице-губернатор Рустэм Зайнуллин

Фото: Правительство Севастополя Самым высокопоставленным ответчиком в деле является вице-губернатор Рустэм Зайнуллин

Фото: Правительство Севастополя

Уточняется, что ответчиками также являются начальник управления капстроительства региона Алексей Сошников, коммерсанты Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровлев, компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв».

Господа Зайнуллин, Петряков, Новиков и Зимин находятся в СИЗО в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы. Алексей Сошников проходит по нему свидетелем, а местонахождение Дмитрия Боровлева неизвестно.

Согласно иску, в 2022–2024 годах федеральный центр выделил Белгородской области 19,5 млрд руб. на строительство защитных сооружений. Учреждение «Управление капитального строительства» (УКС) было определено генподрядчиком этих работ. В 2021–2022 годах его возглавлял господин Сошников, а курировал деятельность УКС господин Зайнуллин. Последнему также поручили следить за созданием фортификационных сооружений.

Согласно иску, в декабре 2022 года с петербургским ООО «Регион Сибирь» Дмитрия Боровлева были заключены два договора о строительстве линии обороны на 127,6 млн руб. в сумме. Как отмечает прокуратура, компании перечислили 57,4 млн руб., часть из которых были направлены на личные нужды.

На втором этапе чиновники якобы использовали новосибирское ООО «Стройинвестрезерв» Сергея Петрякова, который согласился на откат должностным лицам в 7% от стоимости контрактов. За это вице-губернатор с января 2023 года по декабрь 2024-го мог способствовать заключению с компанией 24 договоров по укреплению границы на 1 млрд руб. Из этой суммы подрядчик получил авансом 867,4 млн руб.

Всего с ООО «Регион Сибирь» и ООО «Стройинвестрезерв» было заключено 26 соглашений на 1,14 млрд руб., из которых 924,9 млн Сергей Петряков и Дмитрий Боровлев «получили благодаря злоупотреблению властью» со стороны господ Зайнуллина и Сошникова, говорится в иске.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».