На Дворцовой площади завершился Кубок России по пляжному волейболу

В Санкт-Петербурге завершился финал розыгрыша Кубка России по пляжному волейболу. Соревнования прошли на Дворцовой площади, на которую, чтобы создать игровую арену, было завезено 700 тонн песка. На площади также устроили фан-зону с большими экранами, транслирующими матчи на центральном корте.

Решающие встречи прошли при полных трибунах. У женщин за золото боролись две лучшие отечественные пары — представительницы калининградского «Локомотива» Мария Егорова с Марией Лазуренко и волейболистки пляжного отделения мужского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Надежда Макрогузова с Екатериной Шевцовой. По ходу нынешнего сезона эти пары по очереди выигрывали топовые отечественные турниры. В Санкт-Петербурге сильнее оказались динамовки — 21:15, 13:21, 15:8.

У мужчин финал получился международным. Россиянам Олегу Стояновскому и Илье Лешукову в нем противостояла участвовавшая в турнире известная кубинская пара Нослен Диас и Хорхе Алайо. Интриги матчу добавлял московский этап чемпионата России, прошедший неделю назад: там в решающей встрече волейболисты «Факела Ямал» Диасу и Алайо проиграли. На Дворцовой площади россияне взяли у соперников эффектный реванш, разгромив их в двух партиях — 21:14, 21:18.

Арнольд Кабанов