Тим Цзю не вернулся в бой

Австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, проиграл техническим нокаутом в чемпионском бою обладателю поясов Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг Доминику Фундоре. Бой состоялся в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе и завершился после седьмого раунда — секунданты австралийца просто больше не выпустили его на ринг. Отметим, что по ходу всего поединка Фундора доминировал. Собственно, уже в первом раунде он отправил соперника в нокдаун.

Это была уже вторая встреча Цзю и Фундоры. Первый матч состоялся в марте прошлого года, и в нем американец победил судейским решением, отняв у Цзю пояс WBO. В октябре 2024 года Цзю потерпел еще одно поражение, уступив россиянину Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за пояс чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF). Всего на счету Цзю теперь 25 побед (18 нокаутом), 3 поражения. Он потерпел третье поражение в четырех последних поединках. После боя австралиец признал, что Фундора является лучшим в первом среднем весе. «Он крутой. Я выкладывался как мог, но просто ничего не получалось. В него чертовски трудно попасть. Иногда мне казалось, что я машу кулаками в воздухе, как в бою с тенью. Что есть, то есть»,— цитирует Цзю Bad Left Hook.

Арнольд Кабанов