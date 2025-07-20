Из-за атаки дронов в Ростовской области задерживаются 75 поездов

75 пассажирских поездов следуют с опозданием после ночной атаки беспилотников на железнодорожную инфраструктуру Ростовской области, говорится в сообщении РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Российские железные дороги сообщили, что обломки БПЛА упали на перегон Лихая-Замчалово, нарушив движение составов. Утром 19 июля компания говорила о задержке более 50 поездов.

«Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени отклонения от графика пассажирских поездов»,— заявили в РЖД.

Перевозчик «Гранд сервис экспресс» уточнил, что десять составов задерживаются в направлении Крыма, а с полуострова — 11 поездов.

В результате ночного налёта дронов пострадали контакты железнодорожной сети. Движение на участке Лихая-Замчалово было временно приостановлено.

Тат Гаспарян