В Ростовской области более 50 поездов задержаны после удара БПЛА
Более 50 поездов дальнего следования задержаны в Ростовской области из-за повреждения контактной сети обломками беспилотников на перегоне Лихая-Замчалово. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Железнодорожное движение временно приостановлено после того, как осколки БПЛА повредили контактную сеть. Помимо задержки составов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек»,— приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.
По информации пресс-службы СКЖД, специалисты обследовали инфраструктуру и приступили к восстановительным работам. Пассажиры задержанных поездов получают воду, а при задержке свыше четырех часов — питание. Проводники и другие сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю поддержку пассажирам.