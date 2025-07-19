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В Ростовской области более 50 поездов задержаны после удара БПЛА

Более 50 поездов дальнего следования задержаны в Ростовской области из-за повреждения контактной сети обломками беспилотников на перегоне Лихая-Замчалово. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Железнодорожное движение временно приостановлено после того, как осколки БПЛА повредили контактную сеть. Помимо задержки составов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек»,— приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

По информации пресс-службы СКЖД, специалисты обследовали инфраструктуру и приступили к восстановительным работам. Пассажиры задержанных поездов получают воду, а при задержке свыше четырех часов — питание. Проводники и другие сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю поддержку пассажирам.

Валентина Любашенко

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