Военные пенсии проиндексируют на 7,6%

Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что с 1 октября военные пенсии будут проиндексированы на 7,6%.

«С 1 октября денежное довольствие действующих военнослужащих, лежащее в основе расчета пенсионного обеспечения уволенных по выслуге, увеличивается на 7,6%»,— сказал Алексей Говырин «РИА Новости».

Как уточнил депутат, под индексацию подпадают в том числе выплаты военным пенсионерам, сотрудникам Росгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможни, федеральной фельдсвязи. Он также сказал, что изначально власти планировали повысить размер военных пенсий на 4,5%, но после уточнения инфляционного прогноза этот размер был повышен до 7,6%.