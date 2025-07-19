Пермский производитель свинины увеличил объем производства на четверть

АО «Агро-Альянс», выкупившее в 2024 году имущественный комплекс бывшего краевого Пермского свинокомплекса, увеличило производство свинины на 25%, сообщил «Ъ-Прикамье» владелец холдинга «Агро-Альянс» Артем Болдырев. «За 2024 год было реализовано 15 тыс. тонн товарных свиней в живом весе, тогда как за 2023 год было реализовано 12 тыс. тонн. Сказался эффект низкой базы — мы просто выходим на объемы, которые показывал Пермский свинокомплекс до банкротства,— отмечает господин Болдырев.— В докризисный период предприятие реализовывало 18 тыс. тонн свиней в живом весе. На этот объем мы выходим в 2025 году».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным Пермьстата, в 2024 году производители свинины увеличили объем производства на 15%.

Ранее сообщалось, что АО «Агро-Альянс» увеличило выручку на 26,2% — с 1,4 до 1,8 млрд руб. При этом чистый убыток сократился в 2,7 раза — со 116,4 млн до 42,5 млн руб. Второе предприятие этого свиноводческого холдинга — ООО «Мясокомбинат Майский» получило выручку в размере 1,18 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 24,5% (в 2023-м — 949,4 млн руб.). Чистая прибыль компании увеличилась на 13,7% — с 4,1 млн до 4,6 млн руб.