БКС меняет собственников и готовится к IPO

Одна из крупнейших инвестиционно-банковских групп — «БКС Холдинг» — сообщила об изменении в составе собственников. Основатель и основной владелец группы Олег Михасенко продал ее Виталию Шелиховскому, который 30 лет работает в БКС и занимает должность гендиректора ООО «Компания БКС» и директора «БКС Холдинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Михасенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Олег Михасенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как отметили в «БКС Мир инвестиций», изменение структуры владения произошло в рамках долгосрочной стратегии развития БКС, предполагающей выход на IPO на российском рынке в 2026 году.

Основным активом группы является брокерская компания БКС, одна из крупнейших на российском рынке. Выручка компании за 2024 год превысила 20 млрд руб., чистая прибыль составила 223 млн руб. Кроме того, в группу входит БКС-банк (в ноябре 2024 года попал под санкции США), управляющие и страховая компании.

Как отмечают в «БКС Мир инвестиций», система корпоративного управления группы при этом не меняется. Мотивация менеджмента предусматривает опционные программы для сотрудников.

Андрей Ковалёв