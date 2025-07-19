На перегоне под Ростовом запустили движение поездов на электротяге

Движение поездов на электротяге по двум путям открыто на перегоне Лихая—Замчалово в Ростовской области, сообщила РЖД. Из-за атаки БПЛА в регионе с утра было задержано более 50 поездов.

По данным перевозчика, в 9:19 на станции Лихая было подано напряжение в контактную сеть. Восстановительные работы на перегоне Лихая—Замчалово продолжаются. Сколько они могут занять, не уточняется.

«Задержанные поезда постепенно отправляются по своим маршрутам. РЖД принимают все необходимые меры по минимизации времени отклонения от графика»,— добавили в пресс-службе компании.

Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщал, что на станции Лихой из-за обрыва линии электропередачи после атаки БПЛА были обесточены грузовой и пассажирский составы. По данным Минобороны, за ночь над регионом сбили 24 беспилотника.