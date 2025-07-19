Два поезда обесточены после атаки БПЛА в Ростовской области

Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что на станции Лихой из-за обрыва линии электропередачи, которая произошла в результате атаки БПЛА, обесточены грузовой и пассажирский составы. Ранее РЖД сообщили, что из-за повреждения контактной сети задержаны более 50 поездов.

Как добавляла пресс-служба РЖД, работники железных дорог приступили к восстановлению контактной сети. Юрий Слюсарь написал в Telegram-канале, что специалисты приступили к обезвреживанию обломков БПЛА.

Глава Ростовской области также сообщил, что силы ПВО сбили беспилотники Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. «Наибольшие последствия на земле — в Каменске и Каменском районе, где из-за падения обломков, как ранее сообщал, загорелись частные дома и хозпостройки»,— добавил он. Юрий Слюсарь также уточнил, что раненую женщину доставили в ЦГБ Каменска-Шахтинского.