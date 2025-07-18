Минцифры: профиль молодого человека создается не для слежки

«Единый цифровой профиль молодого человека» не будет автоматически собирать данные о гражданах России, сообщили в Миницифры. В сервис можно будет добавлять информацию о себе только по желанию, заверили в ведомстве.

«Информация о якобы сборе данных россиян до 35 лет при помощи "Профиля молодого человека" — фейк... Этот сервис Госуслуг позволит молодым людям при желании загружать в личный кабинет свои данные... только для того, чтобы получать электронные услуги. Удалить свой цифровой профиль можно в любой момент»,— сообщила пресс-служба ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

«Цифровой профиль» представил 18 июля председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и заместитель руководителя Росмолодежи Юрий Лескин. Господин Метелев сообщил, что в профиле будет содержаться информация о социальной, профессиональной и образовательной жизни молодого человека.