Больше 20% российских медсестер увольняется в первый год работы

В Минздраве рассказали о высокой текучке кадров среди медработников среднего звена. Из 69 тыс. медсестер 15 тыс. (21%) проработали меньше года и уволились. Больше всего медсестер за год работы увольняется в республике Тыва (42% от всего количества медработников), на Алтае (41%), в Калмыкии (34%), Бурятии (33%) и Курганской области (32%).

В Ивановской и Херсонской областях, а также в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах наблюдается лучшая статистика среди всех регионов — медсестры там увольняются реже всего. По словам заместителя министра здравоохранения РФ Татьяной Семеновой, в среднем по регионам РФ этот показатель составляет менее 15%. Ее слова передает ТАСС. Этой статистикой она поделилась на всероссийской конференции «Кадры для современного здравоохранения. Стратегия по снижению дефицита кадров».