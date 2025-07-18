Путин встретился с губернатором Владимирской области Авдеевым

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. Они обсудили вопрос предоставления жилья, состояние автомобильных дорог, туризма и других направлений развития в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По словам губернатора, за три года экономика области выросла более чем на треть. Одной из целей он определил достижение валового регионального продукта в 1 трлн руб.

Также господин Авдеев рассказал главе государства об обновлении региональных дорог и о работе платной трассы М-12. Губернатор уточнил, что ежедневно по ней проезжает от 12 до 35 тыс. машин, что превысило ожидания властей. При этом такая нагрузка увеличивает количество ДТП в регионе, признал Александр Авдеев.

Среди проблем региона губернатор назвал состояние моста через реку Клязьма, которому необходим дорогостоящий ремонт, и недостаток финансирования на подготовку спортсменов в области. Господин Авдеев попросил у президента материальной поддержки из федерального бюджета.