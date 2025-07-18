ПСБ разработает пятилетний план переезда в Ярославль

В рамках поэтапного переноса части административного персонала в Ярославскую область ПСБ готовит дорожную карту развития инфраструктуры, связанной с релокацией сотрудников. Согласно предварительным данным, переезд затронет свыше 5000 человек. Документ будет охватывать объекты социальной, образовательной, культурной и спортивной направленности, включая учреждения здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

План рассчитан на пять лет. В течение этого периода предполагается проведение анализа потребностей в медицинских организациях, образовательных учреждениях для разных возрастных категорий, а также спортивных и рекреационных объектах. Как следует из представленной информации, инфраструктурные решения призваны обеспечить необходимый уровень комфортности как для сотрудников банка и членов их семей, так и для туристов и жителей региона.

Ярославская область рассматривается банком как один из культурно значимых и туристически привлекательных субъектов РФ. В связи с этим одним из направлений рассматривается строительство гостиниц в ряде городов региона.

Таким образом, кроме объектов социальной сферы, заявленные инициативы включают мероприятия, ориентированные на поддержку значимых для экономики региона отраслей. В качестве ожидаемого эффекта от реализации плана в материалах банка указывается возможный вклад в валовой региональный продукт, оцениваемый в пределах 2–3% в течение заявленного срока реализации проекта.