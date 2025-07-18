Зарубежные СМИ: Почему дело Эпштейна вновь оказалось в центре внимания в США?

Дональд Трамп потребовал раскрыть материалы по делу Джеффри Эпштейна. Президент США обратился к генпрокурору Пэм Бонди с просьбой обнародовать стенограммы заседаний большой коллегии присяжных. Он также заявил, что публикация положит конец волне слухов вокруг расследования: в последние недели оно стало поводом для серьезного конфликта в рядах республиканцев. Джеффри Эпштейна задержали в Нью-Йорке летом 2019 года, обвинив в организации секс-торговли. По данным прокуратуры, в начале 2000-х он привозил в свой дом десятки несовершеннолетних девушек, самой младшей было 14 лет. В его окружении были политики, предприниматели и артисты, в том числе бывшие главы государств. Уголовное дело закрыли после смерти Эпштейна. Он покончил с собой в тюрьме в августе 2019-го. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Reuters Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Reuters

Как напоминает Аxios, Дональд Трамп и его союзники несколько лет обещали раскрыть всю правду о связях финансиста Джеффри Эпштейна, включая так называемый список клиентов. Генпрокурор Пэм Бонди зимой намекала, что документ уже у нее на столе. Но в начале июля ФБР и Министерство юстиции неожиданно сообщили: доказать, что список существует, не удалось. Это заявление вызвало раскол в движении MAGA. Те, кто верил в заговор, обвинили президента в предательстве. Тот в ответ назвал оппонентов «слабаками» и «бывшими сторонниками», а также обвинил в поддержке нелепых мифов.

Масла в огонь подлила The Wall Street Journal. Газета опубликовала выдержки из юбилейного альбома, составленного к 50-летию Эпштейна. Среди писем друзей — откровенное сообщение, подписанное именем Дональда Трампа. Напечатанный текст обрамлен контуром обнаженной женщины и заканчивается словами: «С Днем рождения, и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом». Трамп заявил газете, что никогда не писал и не рисовал ничего подобного. Он назвал письмо подделкой и пообещал засудить издание, если оно опубликует свой материал. Когда это все-таки произошло, Трамп попросил суд обнародовать показания по делу Эпштейна.

The New York Times рассказывает, как развивались отношения финансиста с нынешним американским президентом. По словам самого Трампа, их дружба началась в 1980-х. С 1993-го по 1997-й годы Трамп семь раз летал на самолетах Эпштейна. Его имя фигурирует в бортовых журналах. При этом президент утверждает, что никогда не бывал на знаменитом частном острове финансиста и не участвовал в незаконной деятельности. В 2004 году они поссорились из-за особняка в Палм-Бич. Тогда Трамп перебил предложение Эпштейна и выкупил дом, после этого они не общались. Во всяком случае, официально об этом ничего неизвестно.

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