В Петербурге с начала года выявили 981 случай ВИЧ-инфекции

У жителей Санкт-Петербурга за первое полугодие обнаружили 492 случая заражения ВИЧ-инфекцией. В целом по городу вирус выявили у 981 человека, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Чаще всего он передается половым путем — 85%. На учете в Центре СПИД на 1 июля состояли почти 36,5 тыс. ВИЧ-инфицированных пациентов. Инфекция представляет собой медленно прогрессирующее заболевание, причиной которого является вирус иммунодефицита человека.

Ретровирусная терапия дает возможность контролировать заболевание. По состоянию на 1 июля текущего года ее получили свыше 32 тыс. человек, это 88,5% от числа наблюдаемых. Среди них 278 несовершеннолетних.

Татьяна Титаева