Сочи возглавил топ направлений для отдыха у парков

В июле Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха рядом с парком или лесом. По данным сервиса для бронирований отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 17% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,3 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха рядом с парком или лесом разделили Ялта и Санкт-Петербург. Курорт Крыма и культурная столица России собрали по 6% бронирований. В Ялте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 5,4 тыс. руб.

В Санкт-Петербурге путешественники выбирают номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,8 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Феодосия, которая собрала 4% бронирований. На курорте путешественники остаются в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха рядом с парком и лесом также вошли и другие населенные пункты Краснодарского края. В Геленджике, который занял четвертое место, путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 6 тыс. руб.

Седьмое место занял Ейск. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4,1 тыс. руб.

На последнем месте расположилась Анапа. В городе путешественники остаются в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,7 тыс. руб.

Мария Удовик