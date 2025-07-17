Каждый десятый житель Ростовской области получил статус самозанятого

В Ростовской области на конец первого полугодия 2025 года зарегистрировано более 402 тыс. самозанятых, что составляет почти 10% от всего населения региона в 4,1 млн чел. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы.

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Из общего числа плательщиков налога на профессиональный доход 382 тыс. составляют классические самозанятые без статуса ИП, а свыше 20 тыс. сохранили статус индивидуального предпринимателя.

За полгода количество самозанятых в регионе увеличилось на 13% — с 356 тыс. в конце 2024 года. Ростовская область демонстрирует среднероссийские темпы роста и входит в топ-15 регионов по абсолютному числу самозанятых.

Эксперты называют несколько причин популярности самозанятости: упрощенная система налогообложения (4% с доходов от физических лиц, 6% — от юридических), отсутствие отчетности и кассовой дисциплины, гибкий график работы и возможность легализации доходов без сложных процедур.

Льготный налоговый режим для предпринимателей действует с осени 2020 года как эксперимент, итоги которого подведут в 2028 году.

Валентина Любашенко