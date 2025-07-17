Лицеистам дали последнее слово

В Нижнем Новгороде суд рассмотрел апелляционные жалобы по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных Силах РФ двумя бывшими учениками лицея №82 Егором Старшиновым и Кириллом Смирновым. Весной этого года их приговорили к реальным срокам заключения 2,5 года за распространение видеоролика, в котором они критикуют действиях российской армии. Их адвокаты направили в областной суд жалобы, в которых просили смягчить наказание. Обвинение настаивало на справедливости приговора. В итоге областной суд оставил приговор в силе, а адвокаты пока не решили, будут ли дальше обжаловать это решение.

Заявление на учеников написала директор лицея

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский областной суд оставил в силе приговор бывшим ученикам нижегородского лицея №82 Егору Старшинову и Кириллу Смирнову, осужденным за распространение ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ. Как писал «Ъ-Приволжье», осенью 2023 года, будучи несовершеннолетними подростками, лицеисты сняли и выложили в интернет видеоролик, в котором они распространили заведомо ложную информацию о действиях российской армии в Украине. Неизвестные прислали ссылку на этот ролик на электронную почту лицея. Директор учебного заведения Нина Говорова написала на своих учеников заявление.

С учетом возраста школьников сначала оштрафовали в административном порядке на 30 тыс. руб. Однако после того, как Егору Старшинову и Кириллу Смирнову исполнилось по 18 лет, полиция возбудила в отношении них уголовное дело.

В итоге Сормовский районный суд Нижнего Новгорода весной 2025 года приговорил каждого из них к реальному сроку в 2,5 года. Осужденные и их адвокаты обжаловали это решение в Нижегородском областном суде.

В апелляционной инстанции адвокат Кирилла Смирнова Руслан Сазонов отметил, что его подзащитный имеет положительные характеристики с места учебы, ранее не судим, вменяемое ему преступление совершил в несовершеннолетнем возрасте, а после задержания дал правдивые показания. На этом основании господин Сазонов просил суд изменить наказание его подзащитному на минимальный и не связанный с лишением свободы.

Похожую просьбу высказал адвокат Егора Старшинова Демид Медведев. Он обратил внимание, что суд первой инстанции при вынесении приговора не учел явку с повинной его подзащитного. Также адвокат напомнил, что его клиент самостоятельно удалил видеоролик из интернета и всячески содействовал расследованию. Господин Медведев попросил изменить приговор суда первой инстанции с учетом всех смягчающих обстоятельств и назначить Егору Старшинову в виде наказания штраф, условный срок или исправительные работы.

Кирилл Смирнов в своем последнем слове решил сослаться на эпизод из романа «Братья Карамазовы» Федора Достоевского и сравнил свое поведение с героями произведения, которые без достаточных знаний стали обсуждать и исправлять карту звездного неба. «Я был школьником, который думал, что умнее других и понимает больше, чем другие люди. Но я до сих пор раскаиваюсь в том, что тогда сказал и сделал. Прошло почти два года, я испытываю угрызения совести за то, что сделал»,— завил осужденный.

Он рассказал, что хочет продолжить обучение в университете, стать архитектором, принести стране пользу и попросил суд изменить приговор на штраф.

Егор Старшинов также попросил суд изменить приговор на более мягкий. «Я полностью согласен с обвинением, признаю вину и низость своего поступка. Два года назад я принес свои публичные извинения и встал на путь исправления: все время готовился к экзаменам, поступил в учебное заведение и на работу. Я сильно изменился в лучшую сторону, и мне очень стыдно за все сказанное. Я был глупым ребенком. Мне очень тяжело переносить разлуку с родственниками»,— сказал он.

Сторона обвинения вновь попросила суд оставить приговор в силе. В прокуратуре считают его справедливым и соответствующим степени общественной опасности совершенного преступления.

Ранее, отвечая на реплики защиты о том, что видеоролик был размещен в Telegram-канале на 25 человек и не набрал большого количества просмотров, прокурор Лимонова заявила, что важны не просмотры, а сам факт публикации видеозаписи в свободном доступе в интернете.

Рассмотрев позиции сторон, суд принял решение оставить приговор суда первой инстанции в силе. По словам адвоката Демида Медведева, защита намерена получить документы с решением суда и после этого принять решение о том, стоит ли его обжаловать дальше.

Анастасия Титова