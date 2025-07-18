Турагента отправили в горящий тур в исправительную колонию

Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил восемь лет колонии общего режима менеджеру ООО «Тур в большом городе» Екатерине Куликовой по делу о мошенничестве с путевками. Ранее ее приговорили к пяти годам по аналогичному делу: 16 человек отдали деньги за путешествия за границу, но остались без отдыха. Позже из-за общественного резонанса выяснилось, что всего провести отпуск не смогли еще 67 человек. Суд удовлетворил ходатайство обвинения и добавил ей еще три года колонии. Уголовное дело против Куликовой расследовали более четырех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе прокуратуры Петербурга, обвинительный приговор вынесли в четверг, 17 июля. По данным ведомства, с 2020 по октябрь 2022 года Екатерина Куликова, будучи турагентом, продавала туры в Рим (Италия), Турцию, Грецию, Вьетнам, Доминикану, Испанию, ОАЭ и прочие города и страны. С клиентами она заключала договоры, но свои обязательства перед ними не выполнила и не забронировала путевки. Чаще всего сотрудница предлагала скидки, из-за которых люди и выбирали именно эту турфирму. Куликова уверяла клиентов, что отправит им билеты ближе к дате вылета, чего не происходило. Менеджер оправдывала это тем, что у нее были заблокированы счета. Как выяснилось позже, блокировка была связана с другими уголовными делами.

Стоимость каждого тура составляла от 83 тыс. до 1 млн рублей. В итоге 67 человек не смогли уехать в отпуск. Как утверждают в прокуратуре, ущерб пострадавшим составил более 4 млн рублей. Этими деньгами Куликова распорядилась по своему усмотрению.

Ранее девушка работала менеджером в найме, только потом открыла ИП, чтобы заниматься турбизнесом. По данным СПАРК, она была директором и владельцем нескольких фирм, сейчас они ликвидированы. За исключением одной — ООО «Венфин СПб», — у которой основным видом деятельности указана организация работы турагентств. Связаться по контактному номеру с фирмой не удалось.

Подсудимую признали виновной по трем частям ст. 159 УК РФ (мошенничество) — ч.2, 3 и 4. Ей назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как добавили «Ъ-СПб» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Екатерину Куликову заключили под стражу 25 мая 2023 года, ранее она несколько месяцев была под подпиской о невыезде. При этом, несмотря на расследование дела против нее, она продолжала заниматься турдеятельностью и предлагала клиентам путевки через агрегаторы, отмечали позже на судебных заседаниях.

Впрочем, это не первый приговор Екатерине Куликовой за подобное преступление. 19 мая 2025 года Приморский районный суд назначил ей пять лет колонии общего режима. Как уточнили в следкоме, тот срок она получила за обман клиентов в период с июня 2018 по октябрь 2019 года. Тогда обманутыми оказались 16 клиентов, которые передали турменеджеру от 17 тыс. до 660 тыс. рублей. Направления для путешествий Куликова предлагала те же, что и в последнем эпизоде преступления. Средства, более 2 млн рублей, она также израсходовала по усмотрению. Екатерину Куликову задержали в мае 2021 года, ход дела активно освещался в прессе, так как в сети оказалось много пострадавших. Девушку отправили домой под подписку о невыезде.

Полина Пучкова