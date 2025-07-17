Основательница сети кафе «Андерсон» иноагент Татулова объявлена в розыск

МВД России объявило в розыск основательницу сети семейных кафе «Андерсон» Анастасию Татулову (объявлена иноагентом). Об этом свидетельствуют данные базы ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Татулова (признана иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Анастасия Татулова (признана иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По какой именно статье разыскивается госпожа Татулова (объявлена иноагентом), в карточке МВД не уточняется. О возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя ранее не сообщалось.

Основательницу «Андерсона» внесли в реестр иноагентов в апреле 2024 года. В конце 2024-го и в апреле 2025-го ее штрафовали за публикацию материалов без соответствующей маркировки (ч. 4 ст. 19.34 КоАП).

Ранее, в 2023 году, предпринимательница объявила о продаже «Андерсона» продуктовому ретейлеру «Вкусвилл».