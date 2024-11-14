В модернизацию сетей «Водоканала» Екатеринбурга могут инвестировать 660 млрд

На реконструкцию сетей екатеринбургского МУП «Водоканал» могут направить 660 млрд руб. до 2045 года. При этом до 2035 года могут инвестировать 33 млрд руб., рассказал на форуме «Города России: локомотивы роста», который проходит в Екатеринбурге с 14 по 15 ноября, начальник городского управления ЖКХ Александр Брагин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам Александра Брагина (в центре), на реконструкцию сетей екатеринбургского МУП «Водоканал» могут направить 660 млрд руб. до 2045 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ По словам Александра Брагина (в центре), на реконструкцию сетей екатеринбургского МУП «Водоканал» могут направить 660 млрд руб. до 2045 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ссылаясь на генплан Екатеринбурга, господин Брагин отметил, что до 2045 года численность населения города увеличится до 1,9 млн человек, а значит потребуется увеличить производительность головных сооружений водопровода. Он заявил, что для модернизации систем и сетей «Водоканала» до 2045 года планируется инвестировать 660 млрд руб. «Источники финансирования: инвестпрограмма "Водоканала", проект которой предполагает вложить 33 млрд руб. до 2035 года, участие во всех бюджетных программах — в муниципальном бюджете Екатеринбурга ежегодно предусматривается 200-250 млн руб. — участие в региональной программе по софинансированию реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения и возможность получения кредита в "Фонде развития территорий"»,— отметил Александр Брагин.

По его словам, средства нужны для ремонта 10 насосных станций, 19 канализационных станций, реконструкции водопровода, коллектора глубокого заложения в южной части города. На модернизацию системы сети водоснабжения и водоотведения из общей суммы будет выделено 330 млрд руб.

Вице-мэр Екатеринбург Владимир Гейко уточнил, что предварительный проект концессии готов, сейчас продолжается его разработка. По его словам, решение о том, передадут ли «Водоканал» в концессию полностью или только отдельные объекты, примут в 2025 году.

Напомним, в 2022 году процесс поиска концессионеров для муниципального предприятия «Водоканал» в Екатеринбурге приостановлен из-за изменившейся экономической ситуации. Ранее, в 2018 году, МУП «Водоканал» готовили к передаче в концессию. Тогда основными претендентами на роль концессионера выступали «Росводоканал», «Российские коммунальные системы» (РКС, основной акционер ГК «Ренова») и Уральская водная компания (УВК, создана в партнерстве с Будапештским водоканалом).

Анастасия Таначева